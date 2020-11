Live is life: de beste opwarming ooit. Met dank aan Diego Maradona

De meest entertainende opwarming ooit. Getekend Diego Armando Maradona. Het gebeurde op 19 april 1989 voor de terugmatch in de halve finales van de UEFA Cup tussen Bayern München en Napoli. Tijdens de opwarming in het Olympisch Stadion zoog één speler alle aandacht naar zich toe. Op de tonen van Live is life, de wereldhit van de muziekband Opus, jongleerde de Argentijn minutenlang. Een camera werd op hem gericht en de rest is geschiedenis. Geniet nog even mee.