Maasmechelse fotograaf brengt ode aan zorgverleners tijdens corona

De Maasmechelse fotograaf Dion Tsekouras maakt een unieke fotoreportage in het Truiense woonzorgcentrum Triamant. Zo fotografeert hij zorgverleners, vrijwilligers en rusthuisbewoners vanachter het raam terwijl hij buiten staat. Het is een verwijzing naar de afstand die we moeten houden in deze coronacrisis. Tegelijk ziet hij zijn project ook als een ode aan het zorgpersoneel en de coronapatiënten die ondanks het lijden toch zijn blijven doorgaan.