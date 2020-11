De reconstructie op de Oude Baan in Eisden nam vijf uur in beslag. — © Tom Palmaers

Maasmechelen

Twee familieleden hebben woensdag via een beeldscherm in een politievoertuig de reconstructie bijgewoond van de moord op de 26-jarige Massimo De Luca op de Oude Baan in Eisden bij Maasmechelen.