Met de actie #Limburggeeft roept Het Belang van Limburg alle Limburgers op om iemand in zijn of haar omgeving een klein cadeautje te schenken. En niets is zo fijn als een pakje dat je zelf gemaakt hebt, zeker als het eentje om op te eten is! De Hasseltse Karolien Vanoppen (29) bundelde haar favoriete baksels in haar kookboek: ‘Cadeautjes uit de keuken van Karolien’.