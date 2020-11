Hoe zullen we Kerstmis dit jaar kunnen vieren? Vrijdag komt het Overlegcomité opnieuw samen, en het is nog afwachten of er dan eventueel versoepelingen worden aangekondigd voor de feestdagen. Andere Europese landen hebben dat al gedaan of hebben een advies klaarliggen voor hun regering. Opvallend: De meeste landen lijken verder te willen gaan in de versoepelingen dan wat bij ons op tafel ligt.