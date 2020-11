Vlaamse buschauffeur aarzelt geen moment wanneer bejaarde fietsster op sporen valt

Een buschauffeur wordt op Twitter een “echte held” genoemd omdat geen moment aarzelde toen hij vorige week een zeventigplusser op de sporen in het West-Vlaamse Loppem zag liggen. Hij zette meteen zijn bus aan de kant om de vrouw en haar fiets van de sporen te trekken. Net op tijd: nog voor de bejaarde dame goed en wel in veiligheid is gebracht, gaan de slagbomen van de overweg naar beneden. “Not all heroes wear capes”, aldus een werknemer van De Lijn op Twitter. “Ze werken gewoon bij ons!”