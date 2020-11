Doe mee met het loop- en wandelonderzoek van KU Leuven

“De vragenlijst peilt onder meer naar de groepsverbanden waarin je wandelt en of je sporthorloges draagt. De onderzoekers willen een globaal beeld van ons sportgedrag en daarom helpen we graag bij het verspreiden van de oproep om de enquête in te vullen. De resultaten zijn namelijk ook voor onze sportdienst interessant”, vertelt schepen van sport Tijs Lemmens. De antwoorden op deze vragenlijst worden wetenschappelijk en anoniem behandeld en zijn niet voor commercieel gebruik. Met de inzichten in profielen, gedragingen, attitudes en motieven van loop- en wandelsporters willen de onderzoekers beter inspelen op de wensen en noden. Meedoen kan hier: https://tinyurl.com/LoopWandelSurvey