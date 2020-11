Het Vlaams Parlement heeft woensdag uitvoerig gedebatteerd over de personeelsuitval in de woonzorgcentra en over het sociaal akkoord in de Vlaamse zorgsector. Volgens oppositiepartijen SP.A, Groen, Vlaams Belang en PVDA heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) opnieuw te laat gereageerd.