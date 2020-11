De lage-emissiezones in Antwerpen en Gent hebben niet enkel invloed in die steden zelf, maar zorgen in heel Vlaanderen voor een daling van het aantal vervuilende wagens. Dat blijkt uit een studie van de Vlaamse Milieumaatschappij en het Departement Omgeving in opdracht van minister van Omgeving Zuhal Demir.