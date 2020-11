Zeven om te zien: de nieuwe collectie in kortfilms van Gucci

GucciFest, een online festival waarvoor het Italiaanse modelabel Gucci een reeks kortfilms maakte om de nieuwe collectie voor te stellen, is nu online te bekijken. Onder meer Harry Styles schittert in een van de video’s in kleding van het luxemerk.

Een traditionele catwalkshow was ook voor Gucci geen optie in deze coronatijd, dus ging hoofdontwerper Alessandro Michele een heel andere richting uit. Hij sloeg de handen in elkaar met filmmaker Gus Van Sant om zeven afleveringen te regisseren waarin muzes en modellen tevoorschijn komen in nieuwe kleren van het label. Die vallen allemaal onder de noemer ‘Ouverture of Something That Never Ended’ en werden tussen 16 tot 22 november op het platform GucciFest geplaatst.

In een van de filmpjes zien we de Britse zanger Harry Styles in een korte short en met hoog opgetrokken kousen in instappers telefoneren. Alle beelden kunnen modefans nu herbekijken via deze link.