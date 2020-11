Droevig nieuws uit Zoo Antwerpen: okapi Bondo overleden

Een echte Antwerpenaar, al ziet hij er zeer exotisch uit, is gestorven: okapi Bondo (20) overleed in de Zoo. Hij was vader van Hakima, Jabari, Qira en Ubundu.

De Zoo Antwerpen is internationale stamboekhouder van de okapi’s en coördineert het kweekprgramma op Europees vlak. Sinds 1919 zijn zelfs al 49 okapi’s geboren in de Antwerpse Zoo. De okapi is verwant aan de giraffe en komt in het wild enkel nog voor in het noordoosten van Congo.

Bondo was een van die in Antwerpen geboren okapi’s en overleed deze week. Hij was ook erg productief binnen het kweekprogramma en bracht vier nakomelingen voort. In augustus feliciteerde de Zoo Bondo nog met zijn 20ste verjaardag. De streepjes van de okapi’s komen ook terug in het Zoo-logo.

Droevig nieuws uit ZOO Antwerpen. Onze okapi Bondo is gisteren overleden. Al 20 jaar lang was hij bij ons, geboren en getogen in Antwerpen. Hij was vader van Hakima (2006), Jabari (2008), Qira (2015) en Ubundu (2019). Rust zacht, Bondo! ❤️ #ZOOsamen pic.twitter.com/Wzcfb55Cip — ZOO Antwerpen (@zooantwerpen) November 25, 2020

