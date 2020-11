Vreemder wordt het niet: Subway-bediende valt in slaap terwijl ze broodje maakt

Een opmerkelijk filmpje gaat momenteel viraal op TikTok. Op de beelden is te zien hoe een personeelslid van broodjesketen Subway in slaap valt terwijl ze aan het werken is. De klant stond erbij en keek ernaar. Maar niet veel later ontwaakte de vrouw en verontschuldigde ze zich uitgebreid. Wat er precies aan de hand was, is niet bekend. Subway heeft ook nog niet op het incident gereageerd.