In de periode tussen 9 en 22 november hebben 897 leerlingen (0,07 procent) en 266 onderwijspersoneelsleden (0,16 procent) een positieve coronatest afgelegd. In totaal zijn 1.683 leerlingen (0,14 procent) en 68 personeelsleden (0,04 procent) in quarantaine geplaatst. In Limburg gaat het om 107 besmette scholieren.