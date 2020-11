ROYALS. Broer Diana reageert op miskraam en Queen geeft fortuin uit aan renovatie

Het nieuws van de week in royaltykringen was het miskraam van Meghan Markle en Harry’s oom Charles Spencer betuigde zijn medeleven . Voor de Queen zijn er grote renovatiewerken op til en de Deense prins Joachim had iets te vieren. Een overzicht van het wel en wee in de Europese koningshuizen.

Charles Spencer, de oom van prins Harry, heeft bedroefd gereageerd op het nieuws dat Meghan afgelopen zomer een miskraam heeft gehad. De broer van Diana noemde het “zeer, zeer verdrietig”. “Ik kan me de pijn van een koppel dat zijn kind op deze manier verliest niet voorstellen”, reageerde hij woensdag in het tv-programma Lorraine. Spencer voegde eraan toe dat hij Harry en Meghan veel steun wenst en aan ze denkt.

De hertogin van Sussex maakte het nieuws woensdag bekend in een opiniestuk in The New York Times. “Het was op een ochtend in juli die net zo normaal begon als elke andere dag”, schrijft ze. Na het ontbijten en de honden voeren, verschoonde ze haar zoontje Archie toen ze opeens een scherpe kramp voelde. “Ik viel op de grond met hem in mijn armen. Ik neuriede een slaapliedje om ons allebei kalm te houden. Het vrolijke deuntje stond in schril contrast met mijn gevoel dat er iets niet klopte. Ik wist, terwijl ik mijn eerstgeboren kind vasthield, dat ik mijn tweede aan het verliezen was.”

Charles Spencer en zijn vrouw op het huwelijk van Harry en Meghan. — © ISOPIX

De Deense prins Joachim mocht dinsdag zijn koperen huwelijksjubileum vieren. Hij is 12,5 jaar getrouwd met prinses Marie. Het echtpaar, dat op 24 mei 2008 in de Møgeltønder-kerk in het gelijknamige plaatsje huwde, deelde ter ere van de dag een feestelijke foto op Instagram.

De foto van het stel, waarop ze elkaar innig omarmen, is in Parijs gemaakt door hun dochter, prinses Athena. De prins is sinds september aan de slag in de Franse hoofdstad, waar hij zo’n anderhalf jaar woont met zijn vrouw Marie en hun twee kinderen. Daar werkt de jongste zoon van koningin Margrethe als defensieattaché op de Deense ambassade.

Sarah Ferguson, de ex-vrouw van de gecontesteerde Britse prins Andrew en moeder van de prinsessen Beatrice en Eugenie, gaat geld inzamelen voor zorgmedewerkers die zich inzetten tijdens de coronacrisis. Dat liet de hertogin dinsdag weten op sociale media.

Sarah heeft de inzamelingsactie Brew for the Crew genoemd. “Ik ben zo blij dat ik Brew the Crew ga lanceren om zorgmedewerkers te helpen”, schrijft ze bij haar post op Instagram. “Ze nemen een risico door te blijven werken tijdens deze verschrikkelijke pandemie.” Via Twitter en Instagram werden er veel positieve reacties gegeven op het initiatief van de hertogin.

In Buckingham Palace zijn er grote renovatiewerken op til. Zo wordt Picture Gallery, de beroemdste kunstgalerie in het paleis, onder handen genomen. Het is een plek waar Queen Elizabeth graag gasten ontvangt en waar heel wat prominente schilderijen van onder meer Rembrandt en Vermeer hangen. De restauratie moet in 2027 klaar zijn en kost zo’n 415 miljoen euro, meldt persbureau Reuters.

Queen Elizabeth met Donald en Melanie Trump in de Picture Gallery. — © ISOPIX

In Kensington Palace viel er minder goed nieuws te rapen. De Britse prins William en zijn vrouw Kate Middleton hebben afscheid moeten nemen van hun trouwe viervoeter Lupo. De cockerspaniël woonde negen jaar bij hen. Op Instagram brachten de royals een warm eerbetoon aan de hond. “Helaas is onze lieve hond overleden”, stond er bij een foto van het dier. “Hij is de afgelopen negen jaar het hart van onze familie geweest en we zullen hem zo missen.”

Ook voor de Spaanse koning Felipe was er minder nieuws. De Spaanse media meldden woensdag dat de koning in contact was gekomen met een persoon die was besmet met het coronavirus en daarom heeft besloten om zelf in quarantaine te gaan. Al zijn officiële verplichtingen worden voor tien dagen opgeschort. Koningin Letizia en de prinsessen Leonor en Sofia kunnen hun activiteiten wel gewoon voortzetten.

© ISOPIX

Er dook ook een leuk filmpje op de Instagrampagina op van het Belgisch koningshuis. Daarin zien we koningin Mathilde voorlezen uit een boek. Dat deed ze naar aanleiding van de Voorleesweek voor kinderen.