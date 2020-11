De Brusselse minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) heeft woensdagochtend zijn excuses aangeboden aan de landbouwers, zowel in Wallonië als in Vlaanderen en Brussel. Begin deze week ontstond ophef over uitspraken van de minister over het aankopen van landbouwgrond in Waals- en Vlaams-Brabant.