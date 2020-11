Peltenaar Robert jureert commentatoren voor e-sports in nieuw Proximus-programma

De Peltse Robert Jan, student-ondernemer aan de hogeschool PXL in Hasselt, is al ruim twee jaar caster commentator voor de videogame Counter Strike. Nu mag hij ook als jurylid de kandidaten beoordelen voor het splinternieuwe programma ‘Be the Next Caster’ van Proximus.

E-sports groeien in België aan een enorm tempo en ook de verschillende competities schieten als paddenstoelen uit de grond. En zoals in elke competitie moet er deskundige commentaar aanwezig zijn tijdens de wedstrijden om de kijkers te entertainen. In de wereld van de e-sports worden de commentatoren ‘casters’ genoemd. Zonder hen geen live commentaar, geen analyses en geen beleving.

“Voor mij is het eigenlijk twee jaar geleden begonnen, toen werd ik gescout tijdens het streamen", vertelt Robert Jan (foto midden). “Mijn accent in het Engels viel blijkbaar in de smaak. Ik ben dan in een soort van opleidingstraject gestapt waar ik klaargestoomd werd om wedstrijden te casten. Daarna ben ik in de scene blijven werken als caster en bleven de jobs ook binnenkomen.”

Stopwoordjes

Nu mag Robert als jurylid de kandidaten beoordeelden voor het splinternieuwe programma Be the next caster van Proximus. “Bij een caster moet de passie aanwezig zijn. Je moet casten met plezier en dat is ook iets wat we willen zien. We zoeken een bepaalde eigenheid en ook de stem moet goed zitten”, vertelt Robert.

“Sommige casters hebben gewoon een mooie stem en dat is wel belangrijk. Ook de kennis van de game is ontzettend belangrijk. Als die ontbreekt, dan val je los door de mand. En het laatste aspect is de techniek. Zorg ervoor dat je stopwoordjes eruit zijn, dat je tempo goed zit, dat je opbouw aanwezig is en dat je een verhaal vertelt. Je moet niet gewoon zeggen wat je op het scherm ziet. Je moet een verhaal vertellen dat binnenkomt bij de kijker of de luisteraar. Hij moet dingen zien die hij anders niet zou opmerken.”

De ultieme tip van Robert Jan voor de deelnemers aan het programma? “Je moet er misschien wel wat aanleg voor hebben, maar het voornaamste is toch oefenen. Practice makes perfect.”