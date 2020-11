Vrouwencontactgroep roept op om te spreken over geweld tegen vrouwen

Op deze dag wordt over de hele wereld aandacht gevraagd voor dit thema. Ook stad Beringen heeft hier vandaag de nodige belangstelling voor. Tijdens de coronacrisis zijn de meldingen van geweld tegen vrouwen helaas sterk toegenomen. Dit geweld kan verschillende vormen aannemen; fysiek, economisch, seksueel of psychisch geweld. “Er is nog geen zicht op het hele plaatje, vele meldingen blijven immers onder de radar door het taboe dat nog steeds over het onderwerp heerst. Daarom werkten onze diensten integrale veiligheid en samenleven samen enkele acties uit naar aanleiding van deze dag. We zetten in op preventie én brengen het thema van geweld tegen vrouwen onder de aandacht”, vertelt burgemeester Thomas Vints. “Zo organiseren we vanuit de stad, onze vrouwencontactgroep Be-women en in samenwerking met Sai Shin Doio vzw op 3 december een digitale lezing over zelfverdediging. In deze lezing kom je meer te weten over zelfverdediging en het wettelijke kader dat er rond bestaat”, weet schepen van samenleven Hilal Yalçin. Aanvullend lanceert de vrouwencontactgroep een filmpje dat de thematiek onder de aandacht brengt en oproept om er over te spreken. “Het is enorm belangrijk dat we hier voldoende oog voor hebben. We kunnen in Beringen dan ook rekenen op een geëngageerde vrouwencontactgroep die paraat staat om deze actiedag mee vorm te geven”, aldus schepen Yalçin. Traditioneel stellen verschillende organisaties de vraag om op deze dag markante gebouwen in de stad in het oranje te verlichten. Dit om een statement te maken dat geweld tegen vrouwen niet kan en om als stad engagement te tonen. “Stad Beringen geeft graag gehoor aan deze oproep en laat het Casino en de schachttoren op be-MINE vanavond oranje oplichten, dé symbolische kleur voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen”, aldus burgemeester Vints.Op de website van stad Beringen is ook een overzicht terug te vinden van organisaties en websites die informatie verstrekken over deze thematiek en de nodige hulp kunnen bieden.