UGG strikt Telfar voor collectie met hoog aaibaarheidsgehalte

UGG kondigt een samenwerking aan met het New Yorkse label Telfar. Het was ontwerper Telfar Clemens, een van de rijzende sterren in de modewereld, die het nieuws bekendmaakte via Instagram.

In de aanloop naar de kerstperiode lanceert UGG, vooral bekend van de warme laarsjes, een bijzondere collectie in samenwerking met Telfar. Het gaat in eerste instantie om een kleine en grotere handtas waarop het logo van Telfar prijkt en die komen beide in een uitvoering die verdacht veel op die van een UGG-boot lijkt. De stuks zijn wel enkel op 30 november via pre-order beschikbaar.

Het was Telfar Clemens zelf die als eerste het nieuws van de samenwerking bekendmaakte. De ontwerper stond bovendien zelf model voor de campagne. Telfar heeft de laatste tijd trouwens de wind in de zeilen. Zo werd de ontwerper uit New York onlangs nog uitgeroepen tot Accessories Designer of the Year tijdens de CFDA Awards.

“Telfar is buitengewoon, een echte pionier en visionair en een van de eerste ontwerpers die geloofde dat gewoon jezelf zijn sexy is”, zegt Andrea O’Donnell van Deckers Brands, het concern waartoe UGG behoort. “Bij UGG geloven we net als hem dat mode democratisch en ambitieus tegelijk kan zijn. Deze collectie draagt die waarden ook uit.”

Welke items naast de handtassen nog zullen worden uitgebracht, is voorlopig nog onduidelijk. De rest van de collectie wordt normaal aan het begin van 2021 verwacht.

