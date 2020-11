Een bejaarde man ligt op sterven in het Nederlandse Baarn. Een huisarts komt dagelijks langs om hem bij te staan. — © Sabine Joosten/hh

Terminale patiënten die voor sedatie kiezen, zijn soms niet zo diep in slaap als artsen of verpleegkundigen denken. Daardoor kunnen ze ook pijn ervaren zonder dat dit wordt opgemerkt, zegt onderzoeker Stefaan Six.