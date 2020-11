Huurderssyndicaat ziet hulpvraag stijgen

Een half jaar geleden kon het Huurderssyndicaat Limburg zijn intrek nemen in het vroegere OCMW-gebouw van Hasselt. Dat betekende een merkelijke vooruitgang op gebied van comfort en privacy. Jammer genoeg gooide het coronavirus roet in het eten, want de medewerkers zien zich nu geplaatst voor een snel toenemende hulpvraag. Ondertussen verliest de hulpverlening aan persoonlijk contact wegens de veiligheidsvoorschriften.

Niet alleen neemt het aantal hulpvragen versneld toe, de dossiers worden ook zwaarder. We laten medewerkster Heidi Pieters aan het woord: "Meer en meer gezinnen komen in kwetsbare situaties terecht. De huishoudelijke budgetten slinken, allerlei diensten plooien zich terug op thuiswerk of gaan zelfs on hold. De coronamaatregelen zorgen bijvoorbeeld voor vertraging in de wooninspecties, zodat huurders langer in slechte omstandigheden moeten leven. En voorts worden huurders niet langer beschermd tegen uithuiszetting, terwijl dat tijdens de eerste lockdown wel het geval was." Ondertussen worden de situaties alleen maar nijpender. Mensen die aan het einde van hun huurtermijn zitten vinden erg moeilijk een nieuwe woning. De regelingen rond huisbezoeken veranderen van dag tot dag, maar zijn nooit een antwoord op de noden van mensen met huisvestingsproblemen. Ondertussen treedt de winter in.