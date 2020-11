Moedig meisje (11) verbaast het internet door haai te redden met blote handen

Aan moed geen gebrek bij Billie Rea, de elfjarige dochter van Abby Gilbert. Het meisje uit het Australische Hobart zag vorige week een kleine haai vastzitten tussen enkele rotsen en aarzelde geen moment om in actie te schieten. Met blote handen nam ze het dier vast, om het vervolgens wat verderop weer vrij te laten.

Het bleek te gaan om een Australische zwelhaai, een soort die geen gevaar vormt voor de mens. “Pas wel op schat, want het is erg glad”, waarschuwde de moeder nog. Billie bleef gelukkig uiterst kalm. Terwijl ze de haai geruststelde, stapte ze via enkele rotsen naar een dieper gedeelte van de zee om het dier vrij te laten. “Billie heeft een onmiskenbare connectie met dieren”, schreef de trotse moeder nog op Facebook, waar haar video viraal ging. “We bleven zitten tot we de haai uit het oog waren verloren. Het was een prachtig moment.”

(kmlo)