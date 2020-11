Steven Van Gucht: “We zijn nog ver verwijderd van veilige haven”

Er liggen opnieuw minder dan 5.000 patiënten in de Belgische ziekenhuizen, maar de druk op de zorg blijft hoog. “De besmettingsgraad in België is nu lager dan die in Nederland, Frankrijk en Luxemburg”, zegt Steven Van Gucht. “Maar we zijn nog een heel eind verwijderd van de veilige haven.”

“De trend van de voorbije weken zet zich door”, begint viroloog van Sciensano Steven Van Gucht. “We zagen een piek rond eind oktober, en nu een even snelle daling. De besmettingsgraad in België is nu lager dan die in Nederland, Frankrijk en Luxemburg. Maar we zijn nog een heel eind verwijderd van de veilige haven.”

"We zien dat de mobiliteit vorige week wat is toegenomen", gaat hij verder. "Er is een opgaande beweging in alle provincies, dat is normaal na de herfstvakantie. Het is wel belangrijk dat we maximaal blijven inzetten op telewerk, en onze dichte contacten blijven beperken."

Van Gucht gaat ook nog in op de meest recente cijfers: "We zien gemiddeld 3.142 nieuwe gevallen per dag, een daling van 35 procent. Na een korte periode van vertraging, lijkt de daling weer iets te versnellen. De impact van de nieuwe teststrategie is nog niet te zien in de cijfers, dat zal pas voor vrijdag zijn. Bij kinderen en tieners is de daling minder uitgesproken. Ruim de helft van de besmettingen doet zich voor bij mensen tussen 20 en 60 jaar."

"Ook de nieuwe ziekenhuisopnames gaan verder in dalende lijn. Het gaat om gemiddeld 282 nieuwe opnames per dag. Er liggen nu 1.106 patiënten op intensieve zorg. De druk op de ziekenhuizen neemt af, maar blijft wel nog steeds heel hoog."

"Sneltests in bedrijven als aanvulling op PCR-tests"

Coronacommissaris Pedro Facon en professor Herman Goossens geven vandaag meer informatie over de teststrategie. "PCR-tests blijven heel belangrijk", zegt Facon. "Maar we voegen nieuwe technieken toe, zoals sneltesten."

"PCR-testen blijven de gouden standaard, omdat ze de grootste betrouwbaarheid hebben", gaat Facon verder. "Bij patiënten die symptomen vertonen zijn sneltests bijna even betrouwbaar als PCR-tests, op voorwaarde dat ze binnen de vijf dagen na de eerste symptomen afgenomen worden. Bij kwetsbare personen, of sterke vermoedens van een besmetting met een negatieve sneltest, doen we toch een PCR-test voor de zekerheid."

"Bij asymptomatische patiënten zijn de snelle antigeentests significant minder betrouwbaar dan PCR-tests. Maar ze kunnen wel een waarde hebben bij collectiviteiten met een laag risico. Zoals bedrijven, maar niet woonzorgcentra. Omdat in die collectiviteiten de viruscirculatie hoger is, kunnen antigeentests gebruikt worden bij laagrisicocontacten, als een aanvulling op de PCR-tests van de hoogrisicocontacten.”

“Naast antigeen sneltests zien we ook speekseltests opkomen, wat een meerwaarde kan opleveren omdat het speeksel door de personen zelf kan worden verzameld. Zelftesten zijn op dit moment wettelijk nog niet toegelaten, maar we onderzoeken wel hoe zelftesten op lange termijn ook een plaats kunnen krijgen in de teststrategie. Er lopen ook wetenschappelijke onderzoeken naar speurhonden en ademhalingtesten."

