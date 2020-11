Politiecontroles in Diest

DiestWoensdagochtend rond 1.40 uur plukte een patrouille van de politie Demerdal een auto uit het verkeer op de Citadellaan in Diest. De 37-jarige bestuurder uit Leopoldsburg respecteerde de avondklok niet en kreeg een corona-boete. Hij bleek ook onder invloed van alcohol en moest zijn rijbewijs onmiddellijk inleveren voor vijftien dagen.

De politie Demerdal schreef dinsdag tijdens een verkeerscontrole - onder meer in de Schaffensestraat en in Schoonaerde - een boete uit voor een man die al rijdende een sigaret aan het rollen was en daardoor geen aandacht meer had voor het verkeer en niet in staat was om alle rijverrichtingen uit te voeren.

De agenten verbaliseerden ook elf chauffeurs voor gsm-gebruik aan het stuur en dertien personen voor het niet dragen van de veiligheidsgordel. Drie chauffeurs die onder invloed van drugs waren vlogen ook tegen de lamp. Zij moesten hun rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen inleveren en riskeren vervolging voor de politierechtbank. Verder werden onder meer dertien pv’s opgesteld wegens het inhalen in een fietsstraat en drie pv’s voor kinderen die niet correct in de auto werden geplaatst. tb