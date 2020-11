Het massagesalon op de Halensebaan in Diest. — © google maps

Diest/Aarschot

Een 55-jarige vrouw uit Aarschot zit sinds 21 oktober in de cel als hoofdverdachte in een onderzoek naar exploitatie van prostitutie, mensenhandel en witwassen. De vrouw zou, samen met een 38-jarige vrouw uit Aarschot, vrouwen uit de Dominicaanse Republiek naar België laten komen hebben om ze in Diest en Aarschot als prostituees aan het werk te zetten.