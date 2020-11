Pozuelo en co liggen met Toronto meteen uit play-offs in MLS

Toronto FC, het team van voormalig Rode Duivel Laurent Ciman, is dinsdag uitgeschakeld in de eerste ronde van de play-offs in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS). De Canadezen gingen in East Hartford (Connecticut) na verlengingen met 0-1 onderuit tegen Nashville SC. De Mexicaan Daniel Rios scoorde in de 108e minuut de enige treffer.