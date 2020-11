Balenciaga toont nieuwste collectie aan de hand van game

De nieuwste herfst-wintercollectie van Balenciaga zal niet op de catwalk te zien zijn, wel in een videospel. Dat maakte het Spaans-Franse modehuis zopas bekend. In een gesprek met WWD liet creatief directeur Demna Gvasalia nog niet al te veel details los, al liet hij wel optekenen dat het “het grootste volumetrische videoproject ooit uitgevoerd” wordt. Ook de titel werd al vrijgegeven: Afterworld: The Age of Tomorrow.

Net zoals in heel wat andere spelletjes zal je met een avatar kunnen rondwandelen in verschillende zones en acties moeten ondernemen. In het spel zijn naar verluidt zowel invloeden uit de mythologie als uit de sciencefiction geïntegreerd.

Het is niet de eerste keer dat de modewereld zich in die van de games begeeft. Zo werkte Gucci eerder samen met het spel Tennis Clash, kwam Moschino aan bod in Sims 4 en doken heel wat modehuizen op in Animal Crossing.