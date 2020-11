Diest/Aarschot

In het kader van een gerechtelijk onderzoek naar feiten van mensenhandel, prostitutie en witwassen in Diest en Aarschot zijn drie personen gearresteerd. De arrestaties kwamen er huiszoekingen op vijf adressen in Diest en Aarschot. Dat maakte het parket van Leuven woensdag bekend.