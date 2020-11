Op de Oude Baan in Eisden bij Maasmechelen is de reconstructie gestart. — © Tom Palmaers

Maasmechelen

Op de Oude Baan in Eisden bij Maasmechelen is de reconstructie gestart van de moord op de 26-jarige Massimo De Luca. Maasmechelaar Andrea C. (49) is ter plaatse om de speurders te tonen hoe hij op 20 juni de twintiger doodstak.