Ze gaan bekijken of de niet-essentiële winkels op een veilige manier kunnen openen, en of we iets meer mogen met Kerstmis. Maar eigenlijk moeten we niet te veel verwachten van het Overlegcomité vrijdag, zo klinkt het binnen de regering. Veel coronamaatregelen zullen dus niet versoepelen. Wanneer dan wel? Dat bepaalt de ‘coronaschakelaar’.