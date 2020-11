Het kernkabinet is maandagavond akkoord gegaan met het voorstel van coronacommissaris Pedro Facon om de Celeval-functie in het federaal crisisbeheer neer te leggen, en die door te geven aan de Risk Assessment Group. De functie van Celeval als adviesorgaan is wettelijk vastgelegd en verdwijnt niet, maar komt dus bij de RAG te liggen. Dat werd woensdag vernomen bij de woordvoerder van premier Alexander De Croo.