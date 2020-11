Neos Maaseik op fotozoektocht in eigen stad

"De leden verenigen of even op bezoek gaan, is dan ook moeilijk want er zijn de social distancing, mondkapje en maximaal 1 persoon thuis ontvangen aanbevelingen waaraan we ons moeten houden. Maar niet getreurd dachten we, er moest immers een mogelijkheid zijn om onze leden op zijn minst een uitdaging te geven om individueel naar buiten te komen. En zo kwam de fotozoektocht door Maaseik tot stand en hadden onze leden een extra doel om te bewegen. Niet voor niets uiteraard want 5 winnaars zullen beloond worden. Deze beloningen zullen we aankopen bij de Maaseiker handelaren om hen op die manier een hart onder de riem te steken in deze moeilijke periode. Sluitingsdatum voor onze leden is 18 december. Op die manier kunnen we de winnaars nog voor de kerst een leuk cadeau bezorgen. Gezien de positieve reactie die we nu al kregen, hebben we besloten om deze fotozoektocht ook beschikbaar te stellen voor niet-leden. Wij dachten dat het misschien leuk zou zijn voor gezinnen met kinderen om samen de vragen op te lossen. De geïnteresseerden kunnen het deelnemingsformulier aanvragen via mail maaseik@neosclub.be of nicolaspeeters@telenet.be of komen ophalen op het volgende adres: Lindenlaan 16 Maaseik. Ook voor de winnaars van deze tweede groep zullen we enkele verrassingen voorzien. De ingevulde formulieren dienen op vrijdag 15 januari 2021 binnen te zijn bij Neos Maaseik p.a. Lindenlaan 16 3680 Maaseik."