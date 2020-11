Campus De Klitsberg laat bewoners niet stilzitten

“We focussen ons op alles wat we wel nog kunnen organiseren binnen de huidige coronamaatregelen. Hiervoor deden we een beroep op onze creativiteit”, legt schepen van welzijn Hilal Yalçin uit. Zo werd bijvoorbeeld de allereerste brievenbusbingo een feit! Die brievenbusbingo kon alvast rekenen op het nodige enthousiasme bij de bewoners. Het spreekt dan ook voor zich dat deze activiteit in december herhaald zal worden. De volgende editie mag zelfs grootser! Het dienstencentrumteam werkt dan ook aan een plan om de mensen uit de buurt te betrekken bij verschillende ‘brievenbusspelletjes’. De komende weken zullen de bewoners nog meer spelletjes in hun brievenbus kunnen terugvinden. De spelletjes zijn steeds op maat van de bewoners en met respect voor de maatregelen. Ook voor de komende feestperiode (Sinterklaas, de Warmste Week, Kerstmis, etc.) hebben de creatieve breinen van campus De Klitsberg enkele alternatieven bedacht. Wat ze voor de bewoners in petto hebben, houden ze nog even geheim. Daarnaast worden deze ideeën gedeeld met andere werkingen. Zo dragen we ook buiten de Klitsberg bij aan meer warmte en nabijheid voor de bewoners, samen met de lokale partners.“We vragen nu bijzondere inspanningen van ouderen. Geen kaartnamiddagen, familiefeestjes of bezoekjes aan de kleinkinderen. Door het aanbieden van dit coronaproof activiteitenaanbod hopen we hierin een stukje tegemoet te komen”, aldus schepen Hilal Yalçin. Campus De Klitsberg vindt het belangrijk om het contact met de bewoners warm te houden en trakteert hen op een heerlijk stukje taart tijdens de seniorenweek. Uiteraard volgens de regels en op een veilige manier!