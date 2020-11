Tv-antiquair Paul De Grande voor de rechter 23 jaar na diefstal van Mariabeeld

Paul De Grande, de bekende kunstkenner, moet voor de rechter verschijnen na discussie over een gestolen Mariabeeld. — © Photo News

Voor de correctionele rechtbank in Leuven staat woensdag Paul De Grande, bekend van het Vier-programma Stukken van mensen, terecht in een zaak die draait rond de diefstal van een antiek Mariabeeld, 23 jaar geleden. De kunstkenner wordt door de kerkfabriek beticht van valsheid in geschrifte bij de teruggave van het gestolen beeld aan de kerk. Onzin, reageert De Grande. “Ik heb er álles aan gedaan om dat beeld terug te geven.”