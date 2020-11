De Vlaamse regering maakt vanaf 1 januari 577 miljoen euro extra vrij voor hogere lonen en meer personeel in de zorgsector. De woonzorgcentra kunnen de komende jaren 3.000 extra mensen in dienst nemen. Maar er staan wel nog 1.200 vacatures open. “We denken ook aan personeel uit de horeca, detailhandel of dienstensector die tijdens hun zorgopleiding een loon krijgen.”