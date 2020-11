De wet van de sterkste: Club Brugge verliest kansloos op Dortmund met 3-0

Club Brugge kwam, zag en liet zich overwinnen op Borussia Dortmund. Een stunt zoals twee jaar geleden zat er nooit in. Daarvoor had de thuisploeg te veel goesting en de uitploeg te veel afval, wat resulteerde in een droge 3-0. Club moet zich herpakken tegen Zenit Sint-Petersburg om nog iets van deze Champions League-campagne te maken.

Zelf foutloos blijven en rekenen op een foutje van Dortmund. Dat was de enige mogelijkheid om punten te rapen op bezoek bij de sterkste tegenstander van de groep. Maar Club bleef niet foutloos. En al zeker niet het Club van de laatste weken, dat ver beneden zijn zelf gecreëerde kampioenenstandaard speelt. Al na één minuut vuurde Erling Braut Haaland naast de kooi van Simon Mignolet. Een waarschuwingsschot dat Club wel hoorde, maar niet bij machte was te beantwoorden.

Blauw-zwart probeerde wel druk naar voren te zetten, maar stelde zich op die manier kwetsbaar op. Met als beste voorbeeld de manier waarop de openingsgoal tot stand kwam. Odilon Kossounou hapte veel te enthousiast, Haaland spurtte met een grijns de ruimte in en gaf Simon Mignolet geen kans. Zijn vijfde Champions League-goal al dit seizoen. Haaland is samen met Marcus Rashford (Manchester United) de topschutter van de groepsfase.

Kan je Odilon Kossounou nog zijn jeugdige dadendrang vergeven, dan moeten we iets strenger zijn voor Simon Deli. De 29-jarige landgenoot van Kossounou was vorig jaar een van revelaties, maar maakt dit seizoen wel in elke wedstrijd een fout. Twee keer leverde hij de bal in bij Dortmund, de Amerikaan Gio Reyna kon telkens niet profiteren om de voorsprong te verdubbelen.

© AFP

Borussia Dortmund heeft Haaland, Club Brugge stelt daar Michael Krmencik tegenover. De Tsjech kwam in de ploeg omdat Emmanuel Dennis uit balorigheid in West-Vlaanderen was gebleven. Een uitwedstrijd op bezoek bij een van de beste ploegen van Europa was de beste manier om nog zijn beperkingen op het hoogste niveau haarscherp in beeld te brengen. Goeie wil genoeg, maar simpelweg een maatje te klein om verdedigers als Mats Hummels en Manuel Akanji in verlegenheid te brengen. Het dieptepunt was toen hij Roman Bürki probeerde te verschalken met een verre lob, maar de bal veel te traag de verkeerde richting uitstuurde.

Wel goed bij Club: Charles De Ketelaere. Het 19-jarige jeugdproduct depanneerde net als tegen KV Kortrijk op de linkerkant en deed dat naar behoren. Hij bleef niet alleen defensief overeind, hij slaagde er ook nog eens in enkele schaarse mogelijkheden voor Club aan te bieden.

Ruud Vormer had de beste kans op de gelijkmaker. Hij kon vrij schieten op aangeven van Clinton Mata, maar besloot aan de verkeerde kant van de paal. Club leek met “slechts” 1-0 te kunnen gaan rusten, tot Eder Balanta in de fout ging ter hoogte van het halve maantje. De Colombiaan had geen wedstrijd meer gestart sinds augustus en stond mede in de ploeg omdat Mats Rits op een kaart van schorsing stond. Maar Balanta verloor een paar keer ongelukkig een bal lag met zijn overtreding op basis van de 2-0. Bij het ingaan van de rust borstelde Jadon Sancho de vrije trap over de muur buiten het bereik van Simon Mignolet.

In de tweede helft ging Dortmund gewoon door. Een goeie Simon Mignolet was nodig om Sancho en Haaland van nieuwe goals te houden. Tot Vormer ongelukkig terugspeelde op de Noor. Haaland scoorde zijn tweede van de avond en zijn zesde in vier Champions League-wedstrijden.

© EPA-EFE

Philippe Clement haalde na vijf minuten in de tweede helft Balanta naar de kant voor Mats Rits. De Sint-Katelijne-Waveraar creëerde met een strakke voorzet de beste Brugse kans van de tweede helft, maar Ruud Vormer kon de bal net niet binnenglijden. Even later pakte Rits geel, hij is geschorst voor de thuiswedstrijd tegen Zenit Sint-Petersburg.

Ook Dortmund-coach Lucien Favre wisselde. De 16-jarige Mokouko kwam er niet in, wel vijf andere “rotatie”-spelers. De Bundesliga krijgt nu de volle aandacht van de Duitsers.

Clubs wedstrijd tegen Zenit belooft volgende week belangrijk te worden voor de derde plaats. Als Club wint, is de Europese overwintering een feit. In de Europa League wel te verstaan. Een competitie waar de Belgische kampioen gezien zijn spel en zijn prestaties van de laatste weken eigenlijk in thuis hoort.