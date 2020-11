Bemanning helikopter merkt mysterieus metalen object op in woestijn: “Vreemdste dat ik ooit tegenkwam”

Enkele bemanningsleden van een helikopter konden hun ogen nauwelijks geloven in de Amerikaanse staat Utah. Tijdens het tellen van schapen vanuit de lucht troffen ze plots een metalen zuil aan van 3,5 meter lang. Waar het mysterieuze object vandaan komt, hebben ze het raden naar.

Volgens piloot Bret Hutchings zat de zuil stevig in de grond. “Ik neem aan dat het van een newwave-artiest is”, vertelde de man aan lokale media. “Het is het vreemdste dat ik tijdens het vliegen al ben tegengekomen.” Ook de lokale autoriteiten hebben geen idee wat de oorsprong is van het object. Wel zeker is dat het installeren van objecten of kunst op federaal beheerde grond illegaal is. De exacte locatie van de metalen zuil werd niet bekendgemaakt om pottenkijkers te vermijden.

(kmlo)