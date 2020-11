Dopingproces rond Operatie Aderlass loopt vertraging op: wellicht pas uitspraak in juni 2021

Eerder moesten er al hoorzittingen uitgesteld worden omdat een van de betrokken personen in de zaak besmetting met het coronavirus had opgelopen. Het proces lag zo een week stil.

Schmidt bekende eind september dat hij sporters sinds 2012 van doping heeft voorzien, onder wie de wielrenners Alessandro Petacchi en Georg Preidler. De Duitse arts is de spil in de dopingaffaire die bij justitie de naam Operatie Aderlass meekreeg.

De zaak kwam toen aan het licht bij een inval tijdens het WK noordse ski in Innsbruck begin 2019, en een inval in de praktijk van Schmidt. Hij werd na huiszoekingen in hetzelfde jaar in zijn woonplaats Erfurt aangehouden.

De arts wordt in totaal van zo’n 150 gevallen verdacht van het verstrekken van verboden middelen. Volgens een door zijn advocaat voorgelezen verklaring behandelde hij vooral wintersporters en wielrenners.