Frankrijk kondigt versoepelingen aan: alle winkels zaterdag weer open

Volgens president Macron is het ergste van de tweede coronagolf voorbij, dat zei hij maandagavond in een televisietoespraak. Hij bedankte alle Fransen voor het opvolgen van de maatregelen en zo het aantal besmettingen opnieuw te doen dalen. Zij krijgen in ruil vanaf zaterdag opnieuw een stukje meer vrijheid. Ze moeten nog steeds een attest op zak hebben wanneer ze het huis verlaten, maar de cirkel rond hun woning wordt met twintig kilometer wel iets groter en ze mogen tot drie uur wegblijven.

Ook mogen alle winkels opnieuw open, al moeten ze wel een strikt veiligheidsprotocol volgen en moeten ze ten laatste om 21 uur sluiten.

Vanaf 15 december volgt een tweede reeks versoepelingen, maar enkel wanneer het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen tot ongeveer 5.000 is gezakt. Dan pas wordt de lockdown opgeheven, al zal er wel nog een avondklok gelden tussen 21 uur en 7 uur. Die zal niet gelden op 24 december en 31 december. Fransen kunnen over twee weken ook opnieuw naar de bioscoop, theater en musea.

Een derde datum die de president voor ogen houdt is 20 januari. Dan mogen universiteiten en hogescholen opnieuw studenten ontvangen. Dan wordt ook bekeken of een heropening van de cafés en de restaurants aan de orde is, maar er is geen sprake van dat die vroeger zullen opengaan.

Macron roept op om niet te veel mensen uit te nodigen bij de eindejaarsfeesten. “We moeten er alles aan doen om een derde golf en een derde lockdown te voorkomen”, aldus de president. Daarbij zal ook een goede opvolging noodzakelijk zijn, en hij vraagt om de corona-app zo vaak mogelijk te gebruiken wanneer restaurants en culturele plekken opnieuw opengaan.

