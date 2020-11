Kunstverzamelaar Luc Theuwis laat zich inspireren door horeca en biedt afhaalkunst aan

Na de afhaalgerechten in de horeca komt kunstverzamelaar Luc Theuwis uit Hasselt op de proppen met afhaalkunst. Via de website www.afhaalkunst.be toont hij een menukaart met verschillende kunstwerken. Zo wil hij kunstenaars een hart onder de riem steken in deze moeilijke tijden. 10 procent van de opbrengst schenkt Theuwis aan een project van de Hogeschool PXL rond rouwbegeleiding voor nabestaanden van corona-overledenen.