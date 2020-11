Arts intensieve zorgen ZOL: "Er valt niet te onderhandelen met het coronavirus"

We hebben tijdens de eerste golf geleerd dat er niet onderhandeld kan worden met het coronavirus. De tweede golf kwam er dan ook omdat de overheid te laat op de rem is gaan staan. Woorden van dokter Tom Fivez van het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. Als arts ziet hij iedere dag dat het coronavirus nog wild om zich heen slaat. Fivez is dan ook tegen een eventuele verdere versoepeling van de coronamaatregelen tijdens de feestdagen.