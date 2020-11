Autodief laat spoor van ravage achter tijdens dolle rit met sleepwagen: “Ik was geschokt”

In Londen heeft een autodiefstal tot stuitende taferelen geleid. Op een video die de ronde doet op sociale media, valt te zien hoe de dader een sleepwagen gebruikt om een Beetle te stelen. Dat loopt echter totaal verkeerd. De wagen bleek niet goed vastgemaakt, waardoor het voertuig tegen maar liefst zes geparkeerde auto’s botste.

Het incident dateert van 16 november. Volgens een ooggetuige was het al de tweede wagen die de dief probeerde mee te graaien. “Het was erg dramatisch, ik was geschokt”, reageerde een ooggetuige. “Een moedige dame in een zilveren Corsa reed achter de slaapwagen en bleef de bestuurder achtervolgen.” Wat verderop liet de dader beide voertuigen achter en vluchtte hij te voet weg. De politie is een onderzoek gestart, maar heeft voorlopig niemand gearresteerd.

