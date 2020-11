MAASEIK

In het ziekenhuis van Maaseik is dinsdag Toine Schaefer op 84 jarige leeftijd overleden. Toine was een gedreven zelfstandige, bekend politicus in Maaseik en vooral ook een familie- en volksmens. Vele jaren maakte hij deel uit van de gemeenteraad in Maaseik waar hij schepen van Openbare werken was. Hij was ook tijdelijk volksvertegenwoordiger voor de toenmalige CVP, nu CD&V.