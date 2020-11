In de Ursulinenstraat in Overpelt is een stelling gestolen bij een appartementsgebouw in aanbouw.

Aan De Koel in Pelt hebben dieven proberen inbreken bij Essec. Het raam werd vernield, maar de daders hebben niets kunnen stelen.

In Overpelt op de Breugelweg is ingebroken in een huis. Het slaapkamerraam werd geforceerd. De buit is niet bekend.