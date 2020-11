Oud-burgemeester van Pelt Gerard Bloemen (81) plots overleden: “Het algemeen belang kwam bij hem eerst”

Pelt

In het Mariaziekenhuis is maandagnacht Gerard Bloemen overleden op 81-jarige leeftijd. Gerard Bloemen was sinds 1982 actief in de Overpeltse gemeentepolitiek. In dat jaar werd hij gemeenteraadslid voor de CVP. In 1989 werd hij schepen onder toenmalig burgemeester en zijn compagnon de route Karel Pinxten. Net voor de verkiezingen in 2006, toen Pinxten naar het Europese Rekenhof vertrok, mocht Gerard Bloemen na maanden als waarnemend burgemeester nog officieel voor korte periode dé burgemeester van Overpelt worden. Na 2006 ging hij in de OCMW-raad zetelen.