Waasland-Beveren weet eindelijk weer wat winnen is. Na tien matchen zonder zege versloegen ze KV Oostende met 2-0 in en inhaalwedstrijd van speeldag 9. Het was nog maar de eerste thuiszege in 2020 voor geel-blauw: trainer Nicky Hayen haalt opgelucht adem. Voor Oostende was het de vijfde nederlaag van het seizoen.