Speurtocht voor Sinterklaas levert kinderen een snoepzak op

“In alle deelgemeenten zijn er speurtochten uitgestippeld”, zo legt Miet Bessemans (CD&V), schepen van jeugd uit. “Als kinderen op pad gaan, komen ze virtuele pakjes tegen met een QR-code. Die moeten ze dan scannen, bijvoorbeeld met de smartphone van de ouders. Als ze zo 10 pakjes hebben gevonden, kunnen ze een kaart invullen. Die brengen ze dan binnen bij een van de vier deelnemende bakkerszaken in Nieuwerkerken. In ruil krijgen ze dan een grote zak snoep. Voor deze actie hebben we deze week folders met kaartjes verspreid in de scholen. Op vrijdag, wanneer de actie start, komt alle info ook op de website van de gemeente”, zo besluit schepen Bessemans. len

Meer info op de website van de gemeente Nieuwerkerken: https://www.nieuwerkerken.be/pakjeszoektocht