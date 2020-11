HOUTHALEN-HELCHTEREN

In woonzorgcentrum Vinkenhof in Houthalen zijn twintig van de 114 bewoners besmet met Covid-19. Dat maakte Zorg Houthalen-Helchteren bekend. De bewoners zijn in één geïsoleerde afdeling ondergebracht. Het is nog even bang afwachten op de resultaten van nog meer testen op personeel en andere bewoners.