TIPS. Fris achter je mondmasker, een cake met koffie

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Fris achter je mondmasker

Misschien ben je achter een mondmasker al met je eigen onfrisse adem geconfronteerd. Een muntje kan dat onbehaaglijke gevoel uiteraard doen verdwijnen. Maak kennis met Max’s Mints: veganistisch en volledig biologische muntjes die per 23 stuks in een doosje komen dat je wilt bijhouden. Je hebt de keuze tussen vijf verschillende smaken, die anders zijn dan het klassieke pepermuntje: Coffee, Ginger, Liquorice, Spearmint en Menthol. Te koop voor 2,90 euro bij Bioplanet of goodfoodshop.be

Nieuwigheden voor de huid

Drogisterijketen Kruidvat verwelkomt met Note Cosmétique een nieuw merk. Dat bestaat uit verschillende producten - van BB concealer tot een oogpotlood - die ontwikkeld zijn met aandacht voor de persoonlijke overtuigingen van het label. Wat je kunt verwachten? Een halal gecertificeerd lijn, die dermatologisch is getest, diervriendelijk tot stand kwam en vrij is van parabenen. Arganolie, sheaboter, en citrusvruchten zijn enkele veelgebruikte ingrediënten. Vanaf 5,90 euro voor lipgloss.

Appeltjes aan je voeten

Wist je dat je appels eigenlijk aan je voeten kunnen liggen? Het Belgische sneakerlabel Komrads heeft met de nieuwe APL-collectie een volledige lijn uitgewerkt met schoenen, gemaakt van appelleer. Ook hergebruikte petflessen en autobanden zitten in de hippe zwart-witte ontwerpen verwerkt. Voor een laag paar sneakers betaal je 139 euro, de varianten die tot aan de enkel komen kosten 154 euro.

Cake met koffie

Zin in een herfstig koffiemoment? Het West-Vlaamse Bruynooghe Koffie werkte een recept uit voor krokante kaneelbroodjes met cappuccino icing. Of je nu een baktalent bent of niet: je maakt ze in een handomdraai volgens onderstaand recept, geschikt voor 6 à 8 personen:

Deeg

250 ml melk

7 g droge gist

100 g suiker

½ tl zout

1 ei

100 g boter op kamertemperatuur

550 g bloem

Vulling

150 g boter op kamertemperatuur

70g bruine suiker

1 el kaneelpoeder

Cappuccino icing

200 gram roomboter op kamertemperatuur

100 gram poedersuiker

200 gram roomkaas

1 tl vanille-extract

50 ml Bruynooghe espresso

Zo maak je de broodjes

Deeg

Verwarm de melk tot ze lauw is en voeg de droge gist toe. Meng de suiker met het zout, het losgeklopt ei en de boter tot een kleverige pasta. Giet er al roerend de melk bij. Zeef de bloem en voeg in één keer toe aan het suikermengsel. Meng goed door elkaar met een houten spatel. Begin met je handen te kneden zodra alle bloem opgenomen is. Mocht het deeg iets te kleverig zijn, voeg dan een heel klein beetje extra bloem toe. Kneed ongeveer 5 minuten tot je een glad en soepel deeg verkrijgt. Leg de deegbal terug in de kom en dek af met een propere, licht vochtige handdoek en laat op een warme plaats 2 uur rijzen.

Vulling

Meng voor de vulling de boter met de bruine suiker en het kaneelpoeder. Bestuif je werkoppervlak met bloem. Neem het deeg uit de kom en klop er de lucht uit. Rol het met een deegrol uit tot een grote rechthoek van ongeveer 50 bij 35 cm. Bestrijk het deeg met het suiker-botermengsel en rol het voorzichtig maar strak naar je toe, tot een dikke rol. Snijd de rol vervolgens in plakken van ongeveer 3 à 4 cm dikte en leg ze met de snijkant op een met bakpapier beklede bakplaat. Leg ze ver genoeg uit elkaar of gebruik desnoods 2 bakplaten. Duw de rolletjes vervolgens met de palm van je hand een beetje plat. Leg een propere handdoek over de rolletjes en laat 1 uur rijzen. Verwarm de oven op 180°en bak de kaneelbroodjes in ongeveer 15 à 20 minuten goudbruin.

Cappuccino icing

Klop met een mixer, de roomboter en poedersuiker tot een luchtig, wit geheel gedurende ongeveer 5”. Voeg de roomkaas, het vanille-extract en de espresso toe en klop nog 2 à 3 minuten verder. Laat een half uurtje opstijven in de koelkast. Haal de cinnamon rolls uit de oven en laat volledig afkoelen alvorens ze met de icing af te werken. Serveer met een dampend kopje koffie.