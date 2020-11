Waarom zou er 500 miljoen euro geïnvesteerd moeten worden in de renovatie van het Europees Parlement in Brussel, terwijl de parlementsgebouwen in Straatsburg nog in uitstekende staat zijn? Dat is de teneur van een opvallende open brief die de burgemeester van de hoofdstad van de Elzas en vertegenwoordigers van de regio Grand Est in enkele kranten hebben laten publiceren, waaronder Le Soir.