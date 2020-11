Ex-bondscoach Steve McClaren gaat Wayne Rooney helpen bij Derby County

Steve McClaren is dinsdag benoemd tot technisch directeur van Derby County. De 59-jarige Engelsman, oud-trainer van onder meer FC Twente en Wolfsburg en ex-bondscoach van Engeland, is volgens het bestuur van de Engelse tweedeklasser de ideale man om de club uit de ellende te helpen.

Derby staat momenteel laatste in de Championship en ontsloeg onlangs de Nederlander Phillip Cocu als trainer. McClaren werkte al twee keer eerder bij Derby County als coach.

McClaren hielp FC Twente in 2010 aan de titel in Nederland. Verder leidde hij Middlesbrough naar winst in de League Cup (2004) en de finale van de UEFA Cup (2006). Hij was ook nog coach bij Wolfsburg, Nottingham Forest, Newcastle United en QPR.

Oud-international Wayne Rooney, ook nog actief als speler, vult sinds het vertrek van Cocu de trainersstaf van Derby tijdelijk aan.